Впервые в истории современной армии, отбор новобранцев проходит в особом режиме.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус внес свои коррективы в призывную кампанию. Впервые в истории современной армии, отбор новобранцев проходит в особом режиме. В военкоматах введены строгие меры безопасности. Каждый призывник обязан сдать тест на коронавирус.

В воинских частях всех вновь прибывших сначала поместят на двухнедельный карантин и только потом будущие защитники родины смогут приступить к несению службы. А торжественная присяга впервые пройдет без родных и друзей. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о новых правилах армейской службы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывные комиссии начали работу в российских регионах.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
19 мая
Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
19 мая
Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях
19 мая
Россияне подали восемь миллионов заявлений на выплаты на детей через портал Госуслуги
19 мая
Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле
19 мая
Трикини вместо бикини: коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды
19 мая
ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
19 мая
Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19

Читайте также

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

8:48
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
8:39
Видео: Четыре человека погибли в Китае при землетрясении
8:30
Мэр сахалинского города Оха попался с запрещенными к охоте утками
8:21
Ракетной атаке подвергся район «зеленой зоны» Багдада
8:12
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
8:03
Пять трендов макияжа лета-2020, которые вы можете повторить

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
«Было свечение!» — жители Красноярского края сообщили о падении метеорита
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок