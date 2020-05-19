Коронавирус внес свои коррективы в призывную кампанию. Впервые в истории современной армии, отбор новобранцев проходит в особом режиме. В военкоматах введены строгие меры безопасности. Каждый призывник обязан сдать тест на коронавирус.

В воинских частях всех вновь прибывших сначала поместят на двухнедельный карантин и только потом будущие защитники родины смогут приступить к несению службы. А торжественная присяга впервые пройдет без родных и друзей. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о новых правилах армейской службы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывные комиссии начали работу в российских регионах.

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