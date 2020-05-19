Тест на COVID-19, присяга без родных: коронавирус внес коррективы в призывную кампанию
Впервые в истории современной армии, отбор новобранцев проходит в особом режиме.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Коронавирус внес свои коррективы в призывную кампанию. Впервые в истории современной армии, отбор новобранцев проходит в особом режиме. В военкоматах введены строгие меры безопасности. Каждый призывник обязан сдать тест на коронавирус.
В воинских частях всех вновь прибывших сначала поместят на двухнедельный карантин и только потом будущие защитники родины смогут приступить к несению службы. А торжественная присяга впервые пройдет без родных и друзей. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о новых правилах армейской службы. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывные комиссии начали работу в российских регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 19 мая
- Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
- 19 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
- 19 мая
- Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
- 19 мая
- Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
- 19 мая
- Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях
- 19 мая
- Россияне подали восемь миллионов заявлений на выплаты на детей через портал Госуслуги
- 19 мая
- Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле
- 19 мая
- Трикини вместо бикини: коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды
- 19 мая
- ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
- 19 мая
- Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19
Читайте также
87%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?