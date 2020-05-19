Курьерская доставка в России за время пандемии выросла в разы. Интернет-магазины даже вынуждены дополнительно нанимать сотрудников. Чаще всего онлайн покупают спортивные товары — занятия спортом дома стали популярны во время самоизоляции.

А вот из продуктов самым востребованным неожиданно оказался кофе — россияне стали пить его намного больше, хотя врачи не советуют этого. А вот товары роскоши — ювелирные изделия и косметику стали заказывать намного реже.

Вместе с тем отмечается, что россияне стали больше рассчитывать на свой кошелек и чаще отказываться от заемных средств. Количество выданных кредитных карт в апреле сократилось сразу на 60% по сравнению с мартом, а микрозаймов — на треть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса. Глава пресс-службы Head Hunter по Северо-Западу назвала самые востребованные запросы соискателей.