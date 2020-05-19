Актер из «Сумерек» найден мертвым в Лас-Вегасе
Тела 30-летнего Грегори Тайри Бойса и его 27-летней подруги полиция обнаружила в их квартире.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Кадр из кинофильма "Сумерки", Instagram @mr_alwaysgrindn
Известный по фильму «Сумерки» американский актер Грегори Тайри Бойс скончался в возрасте 30 лет. Как сообщает интернет-портал Page Six, тела Бойса и его 27-летней подруги полиция обнаружила в их квартире в Лас-Вегасе еще 13 мая, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не называется до завершения токсикологической экспертизы.
В фильме «Сумерки» в 2008 году актер сыграл школьника Тайлера Кроули, который в самом начале картины чуть не сбил на автомобиле главную героиню Беллу Свон, роль которой исполнила Кристен Стюарт. Он также появлялся в короткометражке «Апокалипсис» в 2018 году и снялся в клипе исполнителя Тревора Джэксона Apocalypse.
По информации инсайдеров, Бойс переехал в Лас-Вегас, чтобы заботиться о матери, но собирался вернуться в Лос-Анджелес и продолжить актерскую карьеру. Сообщила в соцсетях, что Грегори намеревался открыть собственный ресторан.
У Бойлс осталась десятилетняя дочь Алая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 52-летний американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильму «Запретная зона», найден мертвым в своем доме в штате Флорида.
Читайте также
76%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?