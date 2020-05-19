Известный по фильму «Сумерки» американский актер Грегори Тайри Бойс скончался в возрасте 30 лет. Как сообщает интернет-портал Page Six, тела Бойса и его 27-летней подруги полиция обнаружила в их квартире в Лас-Вегасе еще 13 мая, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не называется до завершения токсикологической экспертизы.

В фильме «Сумерки» в 2008 году актер сыграл школьника Тайлера Кроули, который в самом начале картины чуть не сбил на автомобиле главную героиню Беллу Свон, роль которой исполнила Кристен Стюарт. Он также появлялся в короткометражке «Апокалипсис» в 2018 году и снялся в клипе исполнителя Тревора Джэксона Apocalypse.

По информации инсайдеров, Бойс переехал в Лас-Вегас, чтобы заботиться о матери, но собирался вернуться в Лос-Анджелес и продолжить актерскую карьеру. Сообщила в соцсетях, что Грегори намеревался открыть собственный ресторан.

У Бойлс осталась десятилетняя дочь Алая.

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