Точка «ковидного» невозврата: разрушит ли пандемия Евросоюз

Европейский союз может не пережить вспышку COVID-19. С такими громкими заявлениями сейчас выступают большинство европейских политиков.

Сразу два бывших министра иностранных дел Германии даже опубликовали совместное заявление с предупреждением о скором развале ЕС. Они упрекают коллег по союзу в бездействии и ставят в пример Россию и Китай, которые помогли Италии и Испании.

«Держимся вместе, но все же — подальше друг от друга». Эта надпись в центре Берлина как нельзя лучше подходит для описания истинной европейской солидарности, которая оказалась лишь на словах. Ради жеста они пошли друг другу на встречу лишь на границе Германии и Люксембурга — в масках и без лишних рукопожатий.

«Мы знаем, что Европе нужен Шенген, а Шенгену нужна Европа», — подчеркивает глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Так что будет дальше? Прогнозы у шефа европейского бюро Известий Виталия Чащухина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Европа постепенно выходит из карантина. В Италии при строгом соблюдении санитарных норм начали работу рестораны, магазины и парикмахерские. В Латвии возобновляются международные авиаперевозки. Все пассажиры должны быть в масках, без температуры и никаких провожающих.

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