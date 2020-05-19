Точка «ковидного» невозврата: разрушит ли пандемия Евросоюз

Ведущие политики ряда европейских стран выступили с жесткой критикой коллег, обвинив их в бездействии во время вспышки COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Michael Kappeler, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Европейский союз может не пережить вспышку COVID-19. С такими громкими заявлениями сейчас выступают большинство европейских политиков.

Сразу два бывших министра иностранных дел Германии даже опубликовали совместное заявление с предупреждением о скором развале ЕС. Они упрекают коллег по союзу в бездействии и ставят в пример Россию и Китай, которые помогли Италии и Испании.

«Держимся вместе, но все же — подальше друг от друга». Эта надпись в центре Берлина как нельзя лучше подходит для описания истинной европейской солидарности, которая оказалась лишь на словах. Ради жеста они пошли друг другу на встречу лишь на границе Германии и Люксембурга — в масках и без лишних рукопожатий.

«Мы знаем, что Европе нужен Шенген, а Шенгену нужна Европа», — подчеркивает глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Так что будет дальше? Прогнозы у шефа европейского бюро Известий Виталия Чащухина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Европа постепенно выходит из карантина. В Италии при строгом соблюдении санитарных норм начали работу рестораны, магазины и парикмахерские. В Латвии возобновляются международные авиаперевозки. Все пассажиры должны быть в масках, без температуры и никаких провожающих.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса
19 мая
Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей
19 мая
Инфекционист Минздрава спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19
19 мая
Обдуманное потребление? Как пандемия COVID-19 изменила привычки россиян
19 мая
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
19 мая
Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
19 мая
Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях
19 мая
Тест на COVID-19, присяга без родных: коронавирус внес коррективы в призывную кампанию

Читайте также

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

13:24
Рубль укрепил свои позиции на фоне роста стоимости нефти
13:16
Министерство просвещения: Детские лагеря отдыха могут открыться с 1 июля
13:09
«Я всегда буду любить ее»: Муж Меган Фокс подтвердил новость об их разрыве
13:00
В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса
12:49
«Black star начало»: Джиган взорвал сеть детским фото в рейтузах
12:36
Точка «ковидного» невозврата: разрушит ли пандемия Евросоюз

Сейчас читают

За сутки в России выявлено 9263 новых случаев инфицирования COVID-19
«Какой тут аромат!» — Галкин показал «святая святых» в замке Пугачевой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок