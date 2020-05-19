Диана Арбенина и Шура Би-2 исполняют лучшие хиты на VK Fest 2020

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступает сегодня на VK Fest 2020. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

45-летняя заслуженная артистка Чеченской Республики исполняет свои хиты, а просмотры трансляции ее концерта просто зашкаливают. Сегодня на сцену также вышел российский гитарист, композитор и автор песен Шура Би-2.

Помимо легенд рока в музыкальном фестивале сегодня принимают участие: украинский исполнитель ROZHDEN, группа RSAC, студия ТНТ «Реальные пацаны», певица Асия и российский хип-хоп исполнитель OG Buda. На связь с ведущим шоу выйдут Владимир Познер, Тина Канделаки, Саша Спилберг, Николай Басков и другие знаменитости.

18 мая трансляция VK Fest собрала более 40 миллионов просмотров. Фестиваль посмотрели 17,8 уникальных пользователей, которые написали более 600 тысяч комментариев и поставили около 400 тысяч отметок «мне нравится».

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами. Также к трансляциям подключаются известные блогеры, телеведущие и стенд-ап комики.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский «Холостяк» ROZHDEN зажигает на VK Fest.