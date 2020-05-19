«Был на эмоциях»: главврач скорой в Перми извинился за кривляние перед коллегой
Подчиненные Юрия Катаева жаловались по поводу допвыплат медикам за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.
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Фото, видео: ВКонтакте @minzdrav_permkrai
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за неподобающее поведение во время разговора с подчиненными о выделении дополнительных выплат из-за работы с инфицированными коронавирусом пациентами. Видео размещено на странице Минздрава Пермского края в соцсети ВКонтакте.
«Организация работы во время пандемии возлагает особую ответственность на руководителей медучреждений, решения приходится принимать в экстренном режиме. И я не застрахован от ошибок. Если кого-то вчера обидело мое поведение, то прошу извинить меня за резкую реакцию, был на эмоциях», — сказал Катаев.
На сайте пермской станции скорой медицинской помощи указано, что Катаев побеждал в городском конкурсе «Лучший врач года», был награжден Почетной грамотой минздрава. Свою профессиональную карьеру на скорой он начал в 1991 году. Пост главного врача занял 23 ноября 2019 года. До этого исполнял обязанности заместителя главного врача по медицинской части. Также Катаев десять лет работал по совместительству преподавателем в школе медицины катастроф, а также в пермском центре повышения квалификации работников здравоохранения и медколледже.
Накануне главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Мужчина, в частности, активно жестикулировал, имитируя удары кулаком по столу.
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