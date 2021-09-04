Роза Сябитова подсказала, как не стать дамой на одну ночь: «Плавный переход»

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Валентин Черников
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Главная сваха страны предостерегла девушек от бесконтрольных порывов чувств.

Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Чем доступнее женщина, тем быстрее может угаснуть к ней интерес мужчины. Об этом написала на своей странице в Instagram Роза Сябитова. Соведущая программы «Давай поженимся» рассказала подписчицам, как не стать женщиной на одну ночь — дамой из категории «приятного времяпровождения».

«Надо помнить о принципе кондитерского магазина: не разрешайте мужчине сразу съесть все, что есть на полках. Выдавайте ему по конфетке. Это технология последовательных действий. Плавный переход от поцелуя к близости», — рассказала главная сваха страны.

Тем же, кто не умеет контролировать свои чувства и оказывается в постели с партнером после первого свидания, по мнению Сябитовой, стоит быть готовой к неопределенности.

«Ведь теперь неизвестно, продолжаться ли ваши отношения. Мужчина уже заполучил весь кондитерский магазин. Этот принцип хорошо знали женщины всех времен и народов», — подытожила теледива.

Instagram @syabitova_roza

Подписчицы Сябитовой не сошлись во взглядах на этот вопрос.

«Испокон веков мужчина — это охотник. И то, что он получил быстро, ему уже это вряд ли интересно»;

«Если себя ценишь, то и мужчина будет тебя уважать. Самое сладкое надо давать медленно и по чуть-чуть, чтоб не приелось», — согласилась со свахой часть дам.

Другие нашли контраргументы и обратные примеры.

«Если мужчина в вас влюблен, вы ему хоть по конфете хоть все сразу, ничего не изменится»;

«Ну, хорошо. Вот по этой системе дошла пара до секса. И что дальше? Все равно может скатиться в «приятное времяпровождение»;

«Среди моих знакомых, удачнее всех вышли замуж те, кто сделал то, от чего вы предупреждаете, то есть „дали с первого раза“», — ответили Сябитовой в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы.

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