Звезда сериала «Бесстыдники» рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Заслуженный артист России Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Воспоминаниями актер поделился в программе Бориса Корчевникова.

45-летний Алексей Шевченков утверждает, что инцидент произошел во времена его молодости. Тогда у актера были серьезные проблемы с алкоголем. Однажды на гастролях в городе Златоуст он оказался в одном отеле с Сергеем Шнуровым.

Изрядно выпив, кинозвезда отправился знакомиться со скандальным певцом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и Шнуров разбил о голову Шевченкова бутылку с шампанским.

По словам пострадавшего в драке, он и его обидчик, спустя время, вспоминали произошедшее с улыбкой.

Алексей Шевченков снимался в более чем 80 фильмах и сериалах, среди которых: «Хозяйка тайги», «Миннесота», «Иуда», «Бесстыдники», «Шерлок Холмс», «Возвращение Мухтара» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что на концерте Сергея Шнурова в Петербурге произошла массовая драка.