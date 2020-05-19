По словам Алексея Шевченкова, скандальный певец разбил о его голову бутылку с шампанским.

Звезда сериала «Бесстыдники» рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Воспоминаниями актер поделился в программе Бориса Корчевникова.

45-летний Алексей Шевченков утверждает, что инцидент произошел во времена его молодости. Тогда у актера были серьезные проблемы с алкоголем. Однажды на гастролях в городе Златоуст он оказался в одном отеле с Сергеем Шнуровым.

Изрядно выпив, кинозвезда отправился знакомиться со скандальным певцом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и Шнуров разбил о голову Шевченкова бутылку с шампанским.

По словам пострадавшего в драке, он и его обидчик, спустя время, вспоминали произошедшее с улыбкой.

Алексей Шевченков снимался в более чем 80 фильмах и сериалах, среди которых: «Хозяйка тайги», «Миннесота», «Иуда», «Бесстыдники», «Шерлок Холмс», «Возвращение Мухтара» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что на концерте Сергея Шнурова в Петербурге произошла массовая драка.

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