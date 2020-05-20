Видео: выживший после лобового столкновения с грузовиком попытался убежать от полиции

20-летний петербуржец не хотел, чтобы сотрудники ГИБДД узнали, что он пьян.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, 5-tv.ru

Водитель легкового автомобиля попытался скрыться от полиции после лобового столкновения с грузовиком в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент аварии и последующую погоню.

Инцидент произошел в Василеостровском районе Северной столицы на пресечении улиц Наличной и Уральской. На перекрестке произошло столкновение, двигавшихся во встречном направлении, грузового автомобиля «VOLVO» и машины «ВАЗ 2110». За рулем легковушки находился 20-летний гражданин, который уходил от полицейской погони. До этого он не выполнил требование правоохранителей остановиться.

После ДТП с грузовиком, водитель легкового автомобиля выскочил на проезжую часть и попытался скрыться с места происшествия будучи уже пешеходом. Однако полицейским удалось его задержать.

После освидетельствования выяснилось, что автовладелец ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено несколько административных протоколов. Также мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель избил сбитого им пешехода за то, что тот мешал скрыться с места ДТП.

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