ДТП произошло в Московской районе Северной столицы, недалеко от автозаправки Shell.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb, РИА Новости / Наталья Селиверстова

Смертельное ДТП произошло на 74-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге. 19 мая около 20:44 по московскому времени водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros во время движения увидел перебегающую дорогу пожилую женщину. Автомобилист попытался перестроиться влево, однако при этом врезался в Skoda Kodiaq. Из-за сильного удара машина отскочила и наехала на пешехода. В социальных сетях пользователи опубликовали видео момента аварии.

Как стало известно 5-tv.ru, от полученных травм пенсионерка скончалась. На месте ЧП работали экстренные службы. Дорожная полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пенсионерка решила перейти оживленную трассу в районе Шушар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель такси в Санкт-Петербурге насмерть сбил женщину, идущую по дороге с двумя детьми.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» изувеченной мужем Маргарите Грачевой
4:26
Момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку на КАД в Петербурге попал на видео (18+)
4:08
Как отказавшаяся от госпитализации Татьяна Васильева поборола коронавирус?
3:49
Путин: Более 50 миллиардов рублей направлены в регионы для выплат медикам
3:24
Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин из-за пандемии COVID-19
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок