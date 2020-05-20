Момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку на КАД в Петербурге попал на видео (18+)
ДТП произошло в Московской районе Северной столицы, недалеко от автозаправки Shell.
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Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb, РИА Новости / Наталья Селиверстова
Смертельное ДТП произошло на 74-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге. 19 мая около 20:44 по московскому времени водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros во время движения увидел перебегающую дорогу пожилую женщину. Автомобилист попытался перестроиться влево, однако при этом врезался в Skoda Kodiaq. Из-за сильного удара машина отскочила и наехала на пешехода. В социальных сетях пользователи опубликовали видео момента аварии.
Как стало известно 5-tv.ru, от полученных травм пенсионерка скончалась. На месте ЧП работали экстренные службы. Дорожная полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пенсионерка решила перейти оживленную трассу в районе Шушар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель такси в Санкт-Петербурге насмерть сбил женщину, идущую по дороге с двумя детьми.
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