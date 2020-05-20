Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари

Британский ветеран Второй Мировой Том Мур, который собрал десятки миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом, будет посвящен в рыцари. Об этом сообщает The Guardian.

Дать титул полковнику Тому, как его называют на Туманном Альбионе, рекомендовал лично премьер Борис Джонсон. По его словам, 100-летний ветеран вдохновил всю страну и подарил британцам «маяк света в тумане коронавируса».

Изначально Том Мур хотел собрать тысячу фунтов на помощь врачам. Однако его поддержали не только простые подданные Соединенного Королевства, но и знаменитости. В итоге, общая сумма пожертвований составила 33 миллиона фунтов.