Драгоценности Юлии Началовой хранятся у ее пиар-менеджера

Больше года назад не стало популярной певицы Юлии Началовой. Однако многие ее вещи хранятся у ее близких и родственников, как память. Так, пиар-менеджер артистки Анна Исаева рассказала, что бережет драгоценности, подаренные ей Началовой. Об этом сообщают dni.ru.

Особого внимания заслуживают четыре кольца, которые Исаевой певица подарила лично. Одно из них выплавлено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.

«Постоянно наталкиваюсь дома на какие-то вещи, которые получила от Юли, постоянно мне что-то о ней напоминает… Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой — его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо — тоже от Юли», — рассказала пиар-менеджер.

Анна и Юлия были очень близки. Исаева даже называла певицу — «сестричкой». Пиар-менеджер призналась, что Началова часто приходит к ней во снах. После смерти, по словам Исаевой, певица снилась ей грустная и постоянно плакала. Сейчас, наоборот, сны стали хорошие, добрые.

«Юля часто мне снится, хотя я об этом не говорю. Недавно, например, снился хороший, добрый сон», — поделилась Исаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Юлии Началовой сумел вернуть часть похищенных у него миллионов.