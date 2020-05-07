Бывший муж Юлии Началовой сумел вернуть часть похищенных у него миллионов

В 2013 году со счета Евгения Алдонина в банке «Замоскворецкий» пропали 48 миллионов рублей.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов, 5-tv.ru

Тема:
Юлия Началова

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин смог вернуть часть похищенных у него в 2013 году миллионов. Тогда со счета спортсмена в банке «Замоскворецкий» исчезли 48 миллионов рублей. В результате финансовой махинации, в которой были замешаны и сотрудники кредитной организации, 21,5 миллиона рублей по поддельным документам были перечислены предпринимателю Роману Щербакову.

Как рассказал 5-tv.ru представитель Евгения Алдонина Александр Бурцов, был оформлен договор займа, а подпись спортсмена сфальсифицировали. О пропаже крупной суммы футболист узнал из выписок по счетам, когда обратился в агентство по страхованию вкладов после отзыва лицензии у банка «Замоскворецкий». Следствие по делу продолжалось более пяти лет и только сейчас в гражданском порядке адвокату Евгения Алдонина удалось добиться справедливости.

«После отзыва лицензии у банка вкладчики, в том числе и Евгений Алдонин, обратились в агентство по страхованию вкладов и из выписок по счетам мы узнали о том, что Евгений Валерьевич якобы сам перечислил 21,5 миллиона рублей на счет некоего господина Щербакова по основанию договора займа. Договор займа он не подписывал, никакого Щербакова он не знал. В связи с чем было подано заявление по привлечению Щербакова к уголовной ответственности и наложению ареста на его имущество, обращение взыскания на это имущество», — сказал Александр Бурцов.

Адвокат Евгения Алдонина отметил, что суд признал деяния предпринимателя Щербакова неосновательным обогащением. Помимо основной суммы, с него взысканы проценты за пользование чужими деньгами — всего около 29 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиар-директор Началовой помянула певицу в Радоницу.

Тема:
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