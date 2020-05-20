Актриса Юлия Высоцкая решила поделиться с подписчиками прекрасными событиями, которые произошли с ней, супругом Андреем Кончаловским и сыном Петром год назад. Она выложила в свой профиль в Instagram архивные снимки и видео из Генуи, сделанные после крайнего спектакля и рассказала, какие эмоции они переживали в тот день.

«Мы устали, мы измучились, мы были счастливы… всю ночь лил дождь, мы совсем не спали, зашкаливал адреналин, в комнату через балкон дышало море, сосны, кричали орали птицы и мы кричали орали о театре, о Бергмане, о жизни, о нас… это был прекрасный день (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — поделилась актриса.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая добавила, что дело не в карантине. Она дорожит своими радостями и хочет делиться ими с окружающими.

Подписчики актрисы восхитились видами Италии, а также добавили, что у нее прекрасная семья.

«Очень красиво, такая безмятежность и вы красивые»;

«Какой Петр красавчик»;

«Очень красивая природа. Очень красивая семья! Всех благ Вам!» — написали фанаты.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке уже более 20 лет. У них двое детей — 21-летняя Мария и 17-летний Петр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Высоцкая поделилась своим главным страхом.