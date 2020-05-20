«Мы были счастливы»: Юлия Высоцкая вспомнила семейную поездку в Италию
Актриса поделилась с подписчиками архивными фото и видео в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial
Актриса Юлия Высоцкая решила поделиться с подписчиками прекрасными событиями, которые произошли с ней, супругом Андреем Кончаловским и сыном Петром год назад. Она выложила в свой профиль в Instagram архивные снимки и видео из Генуи, сделанные после крайнего спектакля и рассказала, какие эмоции они переживали в тот день.
«Мы устали, мы измучились, мы были счастливы… всю ночь лил дождь, мы совсем не спали, зашкаливал адреналин, в комнату через балкон дышало море, сосны, кричали орали птицы и мы кричали орали о театре, о Бергмане, о жизни, о нас… это был прекрасный день (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — поделилась актриса.
Юлия Высоцкая добавила, что дело не в карантине. Она дорожит своими радостями и хочет делиться ими с окружающими.
Подписчики актрисы восхитились видами Италии, а также добавили, что у нее прекрасная семья.
«Очень красиво, такая безмятежность и вы красивые»;
«Какой Петр красавчик»;
«Очень красивая природа. Очень красивая семья! Всех благ Вам!» — написали фанаты.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке уже более 20 лет. У них двое детей — 21-летняя Мария и 17-летний Петр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Высоцкая поделилась своим главным страхом.
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