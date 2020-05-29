Наследник Louis Vuitton или российский чиновник: кто отец пятого ребенка Марии Порошиной?

Популярная российская актриса Мария Порошина впечатляет фанатов не только своим талантом, но и смелостью и упорством. 45-летняя артистка одна воспитывает пятерых детей.

Первый ребенок Марии Порошиной дочка Полина, которой в этом году исполнилось 24 года, родилась от актера Гоши Куценко. После того, как звездная пара рассталась, кинозвезда вышла замуж за Илью Древнова, от которого у нее появились еще три дочки: 14-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и четырехлетняя Глафира.

Спустя 17 лет брака отношения актрисы и Древнова испортились. В 2018 году Мария Порошина узнала, что беременна, и подала на развод. Позже выяснилось, что отцом пятого ребенка звезды сына Андрея является вовсе не ее бывший супруг.

«Я не отец пятого ребенка Марии. Мне неприятно это обсуждать. Кто настоящий отец — я не знаю. Дочки живут с матерью. С Марией мы не общаемся», — цитирует КР.RU Илью Древнова.

Поклонники долго фантазировали на тему того, что отцом малыша может быть кто-то из коллег Марии Порошиной по цеху — например, актер Гоша Куценко или Вячеслав Бойко. Однако артистка подобные слухи опровергала.

По информации издания, знакомые кинозвезды утверждают, что она долгое время встречалась с наследником французского модного дома Louis Vuitton, миллионером Пьером-Луи Вюиттоном. Приятели актрисы рассказывают, что пара якобы познакомилась на светском приеме. Однако подтверждений этой информации нет. Источники сообщают, что Пьер очень занятой и закрытый человек, который вряд ли стал бы вступать в отношения с российской знаменитостью.

Еще одним предполагаемым отцом пятого ребенка Марии Порошиной называют российского чиновника. Знакомые актрисы утверждают, что это очень влиятельный, богатый человек, занимающий серьезный пост. Он даже якобы приставил к артистке личного водителя, выполняющего также функции охранника.

Кем бы не был отец сына Марии Порошиной, это никак не повлияло на ее жизнь. Звезда по-прежнему много работает, а свободное время посвящает любимым детям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина рассказала о таланте маленького сына Андрея.