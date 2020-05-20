«Лучше, чем Гага»: Тимур Родригез исполнил «аквапеллу» в душе

Артист часто радует подписчиков забавными видео в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @trodriguezzz

Тимур Родригез продолжает радовать подписчиков забавными видео. В этот раз артист решил исполнить «аквапеллу» в душе. Видео он выложил в своем профиле в Instagram.

Тимур полностью обнаженный исполняет на английском языке популярную песню Леди Гаги и Бредли Купера Shallow, поливая себя при этом из душа. Несколько раз вода попадает в рот артисту, но это его ни капли не сбивает.

«#аквапелла Совсем забыл про эту рубрику! По идее, за 3 месяца самоизоляции, я должен был записать ее, как минимум, три раза. Ну, ничего! Исправлюсь! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — подписал видео артист.

Instagram @trodriguezzz

В конце поста Тимур решил передать привет Леди Гаге и Брэдли Куперу.

Подписчиков позабавило видео. Они также отметили, что у Родригеза отличный голос. Конечно, не обошлось без шутливых комментариев.

«Голос супер, но был бы ты моим соседом, я бы тебя затопила»;

«Лучше, чем Гага»;

«Ну хорош, хорош. Ой, акапелла хороша, хороша»;

«Ни один зал не сравнится в акустике с любимой душевой», — прокомментировали фанаты.

Недавно Тимур Родригез сбрил бороду и решил записать видеопародию на различных персонажей и героев фильмов. Со своими забавными усиками артист предстал перед подписчиками в различных известных образах: американского шерифа, персонажа Фредди из сериала «Острые козырьки», бразильского амиго, героя «Великолепного века», даже сантехника из порнофильма и Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Emin спел дуэтом с маленькой дочкой после новости о разводе.

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