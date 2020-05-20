ТОП-5 самых популярных мошеннических схем в период пандемии COVID-19

Несмотря на то, что сегодня россияне массово сидят по домам и выходят на улицу только в случае крайней необходимости, уровень мошенничества с каждым днем лишь растет. Так, на смену пресловутым воришкам пришли настоящие киберпреступники, днем и ночью охотящиеся за личными данными граждан и их честно заработанными деньгами.

Учитывая всю сложность ситуации, специалисты Роскачества создали и обнародовали уникальную методичку, в которой описаны самые популярные схемы обмана в период пандемии, пишет РБК.

Заполните, пожалуйста, анкету!

Встревоженные длительной самоизоляцией граждане сутки напролет проводят в интернете в поисках высокооплачиваемой работы. И тут за дело берутся фейковые кадровые агентства. Неизвестные предлагают «будущему работнику» поподробнее рассказать о себе, заполнить анкету и оставить залог за оборудование, которое якобы ему предоставят. Сразу после перевода средств «работодатели» внезапно исчезают.

Совет: ни один настоящий работодатель не потребует от соискателя денег. Как только речь заходит о залоге или о платном тестовом задании — тут же прекращайте общение.

Вернем НДС в тройном размере!

Такую рекламу пользователи сети видели ни один миллион раз. Особо популярная она на платформе YouTube. Суть схемы в том, что ролик, смонтированный из нарезки новостных выпусков, побуждает в зрителе желание вернуть честно заработанные деньги. Ведь диктор уверяет: только сегодня и только сейчас россиянам раздают когда-то собранный с них же НДС. Пройдя по рекомендованной ссылке, вы опять же попадаете на сайт, где просят заполнить анкету, а также оплатить немаленькую пошлину, после чего «деньги тут же вернуться вам на карту». Что, конечно же, не происходит ни через минуту, ни через час.

Совет: мошенники специально путают разницу в понятиях «НДС» и «налоговый вычет». Вернуть НДС в России могут лишь иностранные туристы при выезде из страны. Россиянам на подобные компенсации рассчитывать не приходится.

Самые точные и быстрые тесты на COVID-19

В период пандемии подобная схема считается самой распространенной. Ведь напуганные и обеспокоенные здоровьем граждане готовы отдать любые деньги, лишь бы пройти несчастный тест на COVID-19. Так, пользуясь ситуацией, продавцы некоторых интернет-магазинов присылают на почту покупателям ссылку для оплаты товара, которая ведет на сайт, имитирующий официальную организацию. Естественно, все реквизиты на нем поддельные. В результате — деньги попадают на личную карту мошенника.

Совет: злоумышленники часто выставляют цену товара в несколько раз ниже среднерыночной, что несомненно привлекает клиента. Важно перед покупкой промониторить ситуацию. Кроме того, Роскачество напоминает: сегодня тесты на коронавирус продаются только на Ozon и в Московских клиниках. Перед приобретением любого товара почитайте отзывы о продавце.

Липовая акция под видом настоящей

Сегодня в социальных сетях довольно популярны хештеги вида: #сидидома, #домалучше и им подобные. Все это придумали крупные бренды для обозначения многочисленных акций лояльности. Злоумышленники «крадут» громкие названия, чтобы прорекламировать собственные схемы обмана под видом опросов или тех же акций. Как только клиент изъявляет желание поучаствовать, его тут же просят внести маленький стартовый платеж, сообщить одноразовый пароль из СМС или даже данные карты.

Совет: запомните раз и навсегда, что пароль из СМС от банка и трехзначный код на оборотной стороне карты сообщать нельзя никому. Эти данные позволят мошенникам списать с вашего счета все до копейки.

Доставим любые товары до подъезда или квартиры!

В период пандемии большой популярностью пользуются различные службы доставки еды и товаров. Сервисы «Яндекс», Delivery club и другие. Однако среди прочих немало и мошенников. Как и в вышеупомянутых случаях все сводится к вводу данных на фейковых сайтах, где требуется оплатить заказ посредством онлайн-перевода. Причем внешне их довольно непросто отличить от стандартных сайтов популярных доставщиков.

Совет: обязательно вбивайте адреса курьерских служб в поисковики вручную и тщательно следите за тем, какая ссылка в адресной строке. Также проверяйте реквизиты организации: если там указано частное лицо, то это повод насторожится. В идеале — оплачивайте доставку товара, когда курьер подойдет к двери.

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