Как не попасться в руки мошенникам, оформляя заявку на новые детские пособия?
За последние двое суток специалисты выявили десятки фальшивых интернет-ресурсов, которые предлагают помочь с выплатами.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В правительстве попросили напомнить два адреса — gosuslugi.ru и pfrf.ru — только на этих официальных сайтах можно оставить заявку на новые детские пособия. За последние двое суток специалисты выявили десятки фальшивых интернет-ресурсов, которые предлагают помочь с выплатами.
На левых сайтах, вы в лучшем случае потратите время и посмотрите ненужную рекламу, но скорее всего у вас попытаются украсть либо деньги, либо личные данные, чтобы украсть деньги.
В схемах разобрался Виктор Синеок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин раскритиковал чиновников за сбои в работе портала госуслуг, который не справился с наплывом заявок на получение единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 15 лет.
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