Видео: два человека погибли при обрушении на заводе в Китае

Еще 27 работников предприятия получили травмы.

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Фото, видео: news.sina.com.cn, Twitter @niepanxinglai

Два человека погибли, еще 27 пострадали при обрушении на заводе в Китае. Об этом пишет информационное агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Обрушился цех предприятия деревообрабатывающей промышленности.

Предварительной причиной аварии называют сильный дождь и шквальный ветер. В настоящий момент спасательная операция на месте происшествия окончена. Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае. В результате сейсмического события обрушились здания и обвалились дорожные полотна.

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