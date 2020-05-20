Видео: два человека погибли при обрушении на заводе в Китае

Два человека погибли, еще 27 пострадали при обрушении на заводе в Китае. Об этом пишет информационное агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Обрушился цех предприятия деревообрабатывающей промышленности.

Предварительной причиной аварии называют сильный дождь и шквальный ветер. В настоящий момент спасательная операция на месте происшествия окончена. Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае. В результате сейсмического события обрушились здания и обвалились дорожные полотна.