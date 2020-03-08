Политолог предрек Украине коллапс из-за Зеленского
По мнению эксперта, украинский президент «упустил время для реформ», и теперь у страны нет будущего.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov, Volodymyr Zelensky, Pavlo Gonchar, Petro Poroshenko; Известия / Александр Казаков
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко называет политику украинского президента Владимира Зеленского «апофеозом демонтажа государственного управления», который приведет страну к коллапсу.
По словам Юрия Романенко, разрушению ценности государственной службы способствовала политика предыдущего лидера — Петра Порошенко. Теперь, по мнению политолога, Зеленский осуществляет «судорожные попытки найти хоть каких-то министров в новое правительство».
Однако идти в госслужащие никому из профессионалов теперь не хочется.
«Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — утверждает Романенко в статье для «Главреда».
Политолог считает — украинский лидер попросту не имел понимания приоритетов, что привело к упущению времени для коренных реформ, которые способствовали бы увеличению эффективности институтов власти. Об этом пишет «Экономика сегодня». По мнению эксперта, теперь профессионалы просто не захотят «участвовать в цирке».
Юрий Романенко утверждает — у Украины нет будущего, ее ждет коллапс, и всем стоит начать к нему готовиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог прокомментировал намерение Владимира Зеленского отмечать «День сопротивления оккупации Крыма».
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