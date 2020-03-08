Политолог предрек Украине коллапс из-за Зеленского

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко называет политику украинского президента Владимира Зеленского «апофеозом демонтажа государственного управления», который приведет страну к коллапсу.

По словам Юрия Романенко, разрушению ценности государственной службы способствовала политика предыдущего лидера — Петра Порошенко. Теперь, по мнению политолога, Зеленский осуществляет «судорожные попытки найти хоть каких-то министров в новое правительство».

Однако идти в госслужащие никому из профессионалов теперь не хочется.

«Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — утверждает Романенко в статье для «Главреда».

Политолог считает — украинский лидер попросту не имел понимания приоритетов, что привело к упущению времени для коренных реформ, которые способствовали бы увеличению эффективности институтов власти. Об этом пишет «Экономика сегодня». По мнению эксперта, теперь профессионалы просто не захотят «участвовать в цирке».

Юрий Романенко утверждает — у Украины нет будущего, ее ждет коллапс, и всем стоит начать к нему готовиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог прокомментировал намерение Владимира Зеленского отмечать «День сопротивления оккупации Крыма».