Актриса Екатерина Волкова высказала свое мнение по поводу российского кинематографа. По ее словам, главная проблема заключается в том, что зритель видит на экранах одних и тех же артистов. Причина тому лень и желания продюсера сэкономить. Об этом сообщают РИА Новости.

Екатерина уверена, что за многими актерами после одной роли закрепляется определенный образ. А продюсеры этому только и рады: не надо открывать новые лица и заморачиваться с поисками.

«Не надо „запариваться“, искать именно ту героиню, ездить по стране для этого. И как бы я ни любила и насколько хорошо бы ни относилась к Александру Петрову, это просто запредельно — так использовать талантливого актера. Нельзя не давать ему передыху, чтобы „и в хвост и в гриву“», — объясняет актриса.

В советском кино такого, конечно, не было. Тогда, по словам Волковой, режиссеры могли творить, выбирать актеров, создавать искусство. Фильмы снимались не на массовость, а на качество. Теперь же, если продюсер сильно амбициозен, то вступать с ним в споры не получится. Режиссеров, по мнению актрисы, отодвинули на второй план.

«Я всегда повторяю: верните режиссерское кино. Тогда мы будем говорить об искусстве, высказывании художника, а не о рейтинге и кассовых сборах. Это сейчас на первом плане, хотя нужно желание сделать на века, хорошо и не стыдно», — заявила Екатерина Волкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова жалеет об аборте.