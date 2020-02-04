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США разрабатывают новые санкции против «Северного потока — 2»

, 21:10 | Игорь Рязов 34

Под ограничительные меры могут попасть европейские инвесторы и получатели газа из российского трубопровода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 202

Власти США разрабатывают новые санкции против российского энергетического проекта «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила немецкая газета Handelsblatt.

По информации издания, новые рестрикции будут введены, если не прекратятся работы по введению газопровода в строй. Санкции предлагается ввести в феврале или марте. Соответствующий закон может принять Конгресс США.

Немецкое издание отмечает, что ограничительные меры затронут европейских инвесторов, участвующих в проекте. Кроме того, рестрикции грозят компаниям, получающим газ из российского трубопровода.

Как отмечает RT, власти США уже вводили санкции против «Северного потока — 2» в декабре 2019 года. Запреты разного характера затронули компании, чьи суда были причастны к прокладке труб газопровода.

Ранее 5-tv.ru писал, что шведское судно взялось за исследование маршрута «Северного потока — 2», несмотря на санкции. Незадолго до этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод должен быть достроен.

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