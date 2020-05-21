Эпичная авария произошла в Москве. Перед этим элитная иномарка влетела в такси и протаранила несколько припаркованных машин.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Herranderssvensson / wikipedia.org, 5-tv.ru

В Москве выясняют обстоятельства аварии, которая ее виновнику, в любом случае, обойдется в гигантскую сумму. Элитный спорткар Mercedes AMG GTR coupe примерной стоимостью 14 миллионов рублей протаранил несколько припаркованных вдоль дороги авто. Авария произошла на улице Героев Панфиловцев.

Эксклюзивные кадры столкновения оказались в распоряжении 5-tv.ru. Удар был такой силы, что подбросило даже тяжелый внедорожник. Известно, что за рулем иномарки был 32-летний Сумароков М., — он сначала покинул место ДТП, но потом вернулся к разбитым машинам. По информации ГИБДД, в результате массовой аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку на КАД в Петербурге попал на видео. ДТП произошло в Московской районе Северной столицы, недалеко от автозаправки Shell.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.34
-0.05 79.18
0.01
У каждого свой фетиш: Чем одержим в отношениях каждый из знаков зодиака?

Последние новости

2:06
«Путь в бездну»: как Зеленский за год президентства умудрился стать клоном Порошенко?
1:42
День Иоанна Богослова: как вести себя в последний день лунного месяца — 21 мая?
1:16
Видео: группа неопознанных летающих объектов замечена в небе над Бразилией
0:58
ВОЗ сообщила о рекордном числе инфицированных коронавирусом за сутки
0:43
Момент ДТП, в котором Mercedes за 14 миллионов разбился на огромной скорости, попал на видео
0:34
Путин провел совещание о сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Сейчас читают

«Какая девчушка!» — Пугачева в «современном прикиде» устроила модное дефиле
Наследник Louis Vuitton или российский чиновник: кто отец пятого ребенка Марии Порошиной?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок