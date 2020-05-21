Момент ДТП, в котором Mercedes за 14 миллионов разбился на огромной скорости, попал на видео

В Москве выясняют обстоятельства аварии, которая ее виновнику, в любом случае, обойдется в гигантскую сумму. Элитный спорткар Mercedes AMG GTR coupe примерной стоимостью 14 миллионов рублей протаранил несколько припаркованных вдоль дороги авто. Авария произошла на улице Героев Панфиловцев.

Эксклюзивные кадры столкновения оказались в распоряжении 5-tv.ru. Удар был такой силы, что подбросило даже тяжелый внедорожник. Известно, что за рулем иномарки был 32-летний Сумароков М., — он сначала покинул место ДТП, но потом вернулся к разбитым машинам. По информации ГИБДД, в результате массовой аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку на КАД в Петербурге попал на видео. ДТП произошло в Московской районе Северной столицы, недалеко от автозаправки Shell.