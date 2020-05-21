На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Архипова

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Сегодня вместе с фондом «Милосердие» мы собираем деньги для Саши Архипова. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7375 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

У него редчайшее генетическое заболевание — полная мышечная атрофия. Эта болезнь убивает умение ходить, сидеть, говорить, а затем и дышать. В мире существует только одно лекарство, которое дает мальчику шанс. Стоит американский препарат очень дорого. Но именно он, а еще ваша отзывчивость и сочувствие чужой беде может спасти жизнь маленького Саши. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Даши Ефимовой.

Тема:
День Добрых Дел
15 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даши Ефимовой
14 мая
Пятом канале акция «День добрых дел» для Даши Ефимовой
8 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
7 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
1 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной
30 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Федюкиной
24 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского
16 апр
На Пятом канале «День добрых дел» для Дани Славянского

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