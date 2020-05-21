На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Архипова
Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Сегодня вместе с фондом «Милосердие» мы собираем деньги для Саши Архипова. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7375 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
У него редчайшее генетическое заболевание — полная мышечная атрофия. Эта болезнь убивает умение ходить, сидеть, говорить, а затем и дышать. В мире существует только одно лекарство, которое дает мальчику шанс. Стоит американский препарат очень дорого. Но именно он, а еще ваша отзывчивость и сочувствие чужой беде может спасти жизнь маленького Саши. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Даши Ефимовой.
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