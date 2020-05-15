Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даши Ефимовой
У девочки Лимфома Ходжкина — рак лимфатической системы. Курс иммунотерапии стоит полтора миллиона рублей. Для одинокой многодетной мамы Даши — это огромные деньги, которые так нужны прямо сейчас.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета Даша Ефимова из Ленинградской области. У нее — рак лимфатической системы. И обычная противоопухолевая терапия не помогает. Нужен препарат нового поколения. Его курс стоит полтора миллиона рублей.
На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 174 тысячи 208 рублей.
Спасибо вам.
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