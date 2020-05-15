У девочки Лимфома Ходжкина — рак лимфатической системы. Курс иммунотерапии стоит полтора миллиона рублей. Для одинокой многодетной мамы Даши — это огромные деньги, которые так нужны прямо сейчас.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета Даша Ефимова из Ленинградской области. У нее — рак лимфатической системы. И обычная противоопухолевая терапия не помогает. Нужен препарат нового поколения. Его курс стоит полтора миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 174 тысячи 208 рублей.

Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел
14 мая
Пятом канале акция «День добрых дел» для Даши Ефимовой
8 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
7 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
1 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной
30 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Федюкиной
24 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского
16 апр
На Пятом канале «День добрых дел» для Дани Славянского
10 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Зарифы Гоман

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