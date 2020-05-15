Подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета Даша Ефимова из Ленинградской области. У нее — рак лимфатической системы. И обычная противоопухолевая терапия не помогает. Нужен препарат нового поколения. Его курс стоит полтора миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 174 тысячи 208 рублей.

Спасибо вам.