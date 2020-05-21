Звезда «Дома-2» рассказала, почему вновь сошлась с супругом после расставания.

«Мы никого не обманывали»: Ермолаева развеяла слухи о разводе с мужем ради пиара

Фото: Instagram @ermolaevanelly

Разрыв отношений Нелли Ермолаевой и ее супруга Кирилла Андреева не был спектаклем. Об этом звезда «Дома-2» рассказала порталу StarHit.

Как писал 5-tv.ru, в конце прошлого года инстаблогер публиковала слезные посты в Instagram по случаю расставания с мужем — владельцем московской сети ресторанов. Девушка уверяла, что после трех лет брака они сохранили теплые отношения, но «Господь распорядился иначе». Позже, во время самоизоляции, поклонники Ермолаевой удивились, вновь увидев совместные фото возлюбленных в ее микроблоге. Пользователи соцсетей обвинили Нелли в фиктивном разрыве ради пиара.

Знаменитость уверяет, что действительно разъехалась с мужем, но сохранила с ним теплые отношения. По ее мнению, такое нечасто происходит с разведенными супружескими парами, отсюда и недоверие.

«Мы никого не обманывали. С Кириллом мы очень хорошие друзья, на этом наши отношения и выстроились. Все привыкли, что должны быть контры, вражда. Я считаю, что это абсолютно неправильно», — сказала Ермолаева.

Как уточнила бывшая участница телестройки, они с Кириллом решили остаться друзьями ради совместного сына Мирона. А на таких темах, как развод, пиариться нельзя, считает Нелли. Она верит, что в жизни как бумерангом все плохое, включая ложь, возвращается.

«Если вы не эгоисты, если вы любите своих детей, хотите, чтобы они были счастливы, тогда вы наступите на горло своим принципам, обидам, мировоззрению и перестроите свой вектор сознания и понимания в другую сторону», — заключила девушка.

Благодаря мудрому решению родителей Мирон не почувствовал их изменившее отношение друг к другу. Семья проводит время вместе, как и прежде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нелли Ермолаева высмеяла гадающих о ее беременности.

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