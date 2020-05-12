Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в интервью телеканалу «360» рассказала, какие маски лучше использовать для обеспечения максимальной защиты. Специалист рекомендует поочередно носить многоразовые и одноразовые средства.

«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», — сказала Лариса Алексеева.

Врач отметила, что некоторые россияне еще до введения обязательного масочного режима имели при себе дешевую одноразовую маску и надевали ее многократно при первой необходимости. Подобная хитрость, по словам Ларисы Алексеевой, ни к чему хорошему не приведет.

«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — предупредила врач.

Специалист подчеркнула, что использованные маски необходимо утилизировать только в закрытом пакете. Снимать индивидуальное средство защиты нужно за резинки или прорези. Категорически запрещено прикасаться к внешней стороне маски, чтобы вирус не оказался на руках.

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