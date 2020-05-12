Какие маски защищают лучше всего? — мнение специалиста
Врач Лариса Алексеева рассказала об особенностях средств индивидуальной защиты.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в интервью телеканалу «360» рассказала, какие маски лучше использовать для обеспечения максимальной защиты. Специалист рекомендует поочередно носить многоразовые и одноразовые средства.
«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», — сказала Лариса Алексеева.
Врач отметила, что некоторые россияне еще до введения обязательного масочного режима имели при себе дешевую одноразовую маску и надевали ее многократно при первой необходимости. Подобная хитрость, по словам Ларисы Алексеевой, ни к чему хорошему не приведет.
«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — предупредила врач.
Специалист подчеркнула, что использованные маски необходимо утилизировать только в закрытом пакете. Снимать индивидуальное средство защиты нужно за резинки или прорези. Категорически запрещено прикасаться к внешней стороне маски, чтобы вирус не оказался на руках.
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