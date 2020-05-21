Татьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал 360-tv.ru со ссылкой на слова самой олимпийской чемпионки. Также она рассказала, что ее супруг идет на поправку.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка сообщили об инфицировании COVID-19 12 мая. Оба они были госпитализированы в столичную больницу. По словам Навки, они решили воспользоваться госпитализацией, чтобы не подвергать риску всю семью, хотя болезнь протекала в легкой форме. Как писал ранее 5-tv.ru, фигуристка стабильно рассказывала о состоянии мужа и собственных ощущениях. По ее словам, она переносит болезнь легче, чем супруг. У нее была повышенная температура, а также временная потеря обоняния.

Также 5-tv.ru писал, что COVID-положительный Песков рассказал, когда лично встречался с Путиным.

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