Татьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса
По словам жены пресс-секретаря президента, ее супруг идет на поправку.
Фото: Instagram @tatiana_navka
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал 360-tv.ru со ссылкой на слова самой олимпийской чемпионки. Также она рассказала, что ее супруг идет на поправку.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка сообщили об инфицировании COVID-19 12 мая. Оба они были госпитализированы в столичную больницу. По словам Навки, они решили воспользоваться госпитализацией, чтобы не подвергать риску всю семью, хотя болезнь протекала в легкой форме. Как писал ранее 5-tv.ru, фигуристка стабильно рассказывала о состоянии мужа и собственных ощущениях. По ее словам, она переносит болезнь легче, чем супруг. У нее была повышенная температура, а также временная потеря обоняния.
Также 5-tv.ru писал, что COVID-положительный Песков рассказал, когда лично встречался с Путиным.
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