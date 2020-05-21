Брошенного грудного ребенка нашли на скамейке в Петербурге

Очевидцы заметили малыша в переноске во Фрунзенском районе города и сразу обратились в полицию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Kiefer, 5-tv.ru

Брошенного грудного ребенка нашли на скамейке возле одного из домов на улице Димитрова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Увидев младенца в переноске, очевидцы незамедлительно обратились в полицию, после чего на место обнаружения малыша прибыли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. 

Впоследствии подъехала скорая, и ребенок был госпитализирован. В настоящий момент полицейские устанавливают личности родителей малыша, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники московского управления Следственного комитета навестили в больнице грудного мальчика, обнаруженного возле станции метро на западе столицы.

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