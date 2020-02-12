Сотрудники Следственного комитета навестили найденного у метро малыша
Врачи подтвердили силовикам, что ребенок активно ест и хорошо себя чувствует.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко , СК РФ
Сотрудники московского управления Следственного комитета навестили в больнице грудного мальчика, обнаруженного возле станции метро на западе столицы. Видео визита силовиков в палату к младенцу появилось на официальном YouTube-канале ведомства.
В кадре видно, что представители СКР принесли ребенку детские вещи, подгузники и мягкую игрушку-подушку. Питание и уход малыш получает в больнице. По словам медработников, он активно ест и хорошо себя чувствует. Сейчас проводится обследование его самочувствия. Двухмесячному мальчику ничего не угрожает.
Как сообщалось, неизвестный мужчина оставил младенца у столичной станции метро «Парк Победы». Позже подкидыша нашли работники подземки и передали медикам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в метро Москвы рассказали, как нашли брошенного в снегу двухмесячного малыша.
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