Сотрудники Следственного комитета навестили найденного у метро малыша

|
Валентин Черников
64

Врачи подтвердили силовикам, что ребенок активно ест и хорошо себя чувствует.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко , СК РФ

Сотрудники московского управления Следственного комитета навестили в больнице грудного мальчика, обнаруженного возле станции метро на западе столицы. Видео визита силовиков в палату к младенцу появилось на официальном YouTube-канале ведомства.

В кадре видно, что представители СКР принесли ребенку детские вещи, подгузники и мягкую игрушку-подушку. Питание и уход малыш получает в больнице. По словам медработников, он активно ест и хорошо себя чувствует. Сейчас проводится обследование его самочувствия. Двухмесячному мальчику ничего не угрожает.

Как сообщалось, неизвестный мужчина оставил младенца у столичной станции метро «Парк Победы». Позже подкидыша нашли работники подземки и передали медикам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в метро Москвы рассказали, как нашли брошенного в снегу двухмесячного малыша.

+1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.05
-0.90 68.78
-0.99
Гороскоп на 12 февраля: убывающая Луна в Весах предвещает заманчивые предложения

Новости Lentainform

Загрузка...