Сотрудники Следственного комитета навестили найденного у метро малыша

Сотрудники московского управления Следственного комитета навестили в больнице грудного мальчика, обнаруженного возле станции метро на западе столицы. Видео визита силовиков в палату к младенцу появилось на официальном YouTube-канале ведомства.

В кадре видно, что представители СКР принесли ребенку детские вещи, подгузники и мягкую игрушку-подушку. Питание и уход малыш получает в больнице. По словам медработников, он активно ест и хорошо себя чувствует. Сейчас проводится обследование его самочувствия. Двухмесячному мальчику ничего не угрожает.

Как сообщалось, неизвестный мужчина оставил младенца у столичной станции метро «Парк Победы». Позже подкидыша нашли работники подземки и передали медикам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в метро Москвы рассказали, как нашли брошенного в снегу двухмесячного малыша.