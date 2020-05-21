Внимательность прохожего спасла жизнь двум детям в Петербурге

В Петербурге мужчина спас двух детей из горящей машины. Иномарка вспыхнула на парковке возле крупного торгового центра. Из-под капота сначала повалил густой дым, он и привлек внимание прохожего. Мужчина заметил в салоне двоих малышей и сразу бросился им на помощь.

На этих кадрах машина уже полыхает как факел. Минутой ранее в закрытом автомобиле сидели дети — брат с сестрой. Они терпеливо ждали маму, которая оставила их одних, а сама пошла за покупками. И не заметили, как под капотом начался пожар. На полупустой парковке рядом оказался только Денис. Он почувствовал запах гари. Решение принял решение мгновенно.

Подробности — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Линара Гинатуллина.