Внимательность прохожего спасла жизнь двум детям в Петербурге
Мужчина заметил густой дым из-под капота автомобиля, в салоне которого сидели двое малышей, и сразу бросился им на помощь.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
В Петербурге мужчина спас двух детей из горящей машины. Иномарка вспыхнула на парковке возле крупного торгового центра. Из-под капота сначала повалил густой дым, он и привлек внимание прохожего. Мужчина заметил в салоне двоих малышей и сразу бросился им на помощь.
На этих кадрах машина уже полыхает как факел. Минутой ранее в закрытом автомобиле сидели дети — брат с сестрой. Они терпеливо ждали маму, которая оставила их одних, а сама пошла за покупками. И не заметили, как под капотом начался пожар. На полупустой парковке рядом оказался только Денис. Он почувствовал запах гари. Решение принял решение мгновенно.
Подробности — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Линара Гинатуллина.
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