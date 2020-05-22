Звезда сериала «Отель Элеон» сразила фанатов сексуальным снимком

Звезда сериала «Отель Элеон», 28-летняя актриса Диана Пожарская порадовала фанатов горячим и элегантным снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram кадр с одной из последних фотосессий.

На фото Диана позирует лежа в приталенном боди на тонких бретельках и с эффектным вырезом на груди. Ноги актрисы украшают туфли лодочки. У Дианы на губах яркая помада, а на волосах небрежная мокрая укладка, что добавляет сексуальности в образ.

Снимок актриса подписала лишь смайликом «бомба».

Instagram @dianapozharskaya

Фанатов взбудоражило новое фото Дианы Пожарской, они восхитились красотой девушки и отметили, что такой образ ей очень идет.

«Очень горячая»;

«Шикарная фотография! Мне кажется, что тебя снимают лучшие фотографы. Ну, а ты просто невероятная»;

«Просто вау! Такая эстетика, Боже»;

«Как же это красиво и просто волшебно, Дианочка!» — написали фолловеры.

Диана Пожарская приобрела известность после выхода на российские экраны сериала «Отель Элеон», где она вместе с Милошем Биковичем сыграли влюбленную пару. До этого актриса снималась в других фильмах и проектах, но это не принесло ей славы. Зато зарекомендовало в актерской среде. Сейчас у Пожарской расписаны все дни недели и поступает множество предложений о съемках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диану Пожарскую преследовал фанат.