Чиновница фиктивно устроила на работу брата. Его зарплату она потратила на нужды учреждения и подарки сотрудникам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Заведующую детским садиком в Санкт-Петербурге Веру Горбачеву не стали привлекать к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновница фиктивно устроила на работу брата. Его зарплату она потратила на нужды дошкольного учреждения и подарки сотрудникам.

По данным следствия, Вера Горбачева трудоустроила родственника исключительно «на бумаге». На протяжении двух лет она получала за него заработную плату. Сумма накопилась немаленькая — 212 тысяч рублей. Вот только тратила деньги заведующая вовсе не на себя. Известно, что большую часть суммы она выделила на нужды детсада, а около семи тысяч рублей были потрачены на подарки подчиненным.

Руководительница дошкольного образовательного учреждения предоставила в суд платежные документы, согласно которым она приобрела для детей большой интерактивный телевизор и карнавальные костюмы.

В итоге уголовное дело в отношении заведующей садиком было прекращено. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Адвокат чиновницы Наталья Скобкина утверждает, что ее подзащитная могла бы добиться полной реабилитации, если бы захотела потратить на это время.

«Не для кого ни секрет, что практически каждый детский сад собирает дополнительные денежные средства. Как правило, это происходит за счет родительских комитетов. Моя подзащитная нашла более лояльное финансирование этих нужд. В этом детском саду родители не собирают никаких денег», — сказала правозащитница.

Она добавила, что родственник Веры Горбачевой, на самом деле, не просто числился работником «на бумаге». Иногда мужчина действительно выполнял некие поручения.

«Он фактически выполнял работу дистанционно. Она привозила ему то сломанные стульчики, то еще что-то, он это ремонтировал. Он приходил в детсад и какой-то ремонт проводил», — утверждает адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в детском саду Петербурга рассказали о малыше с пистолетом.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

20:25
Чем отличается «женщина-кошка» от «чебурашки» и как не стать на вторую похожей?
20:19
Внимательность прохожего спасла жизнь двум детям в Петербурге
20:12
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
20:06
Двадцать один человек в списке жертв урагана в Индии и Бангладеш
20:03
«Ох, как зажигает!» — обычно серьезная Барановская впечатлила смелым танцем
19:55
Как решить проблему дефицита пресной воды в Крыму?

Сейчас читают

Суженый, ряженый: мужчина с каким именем идеален для тебя?
«Молодой Никита»: сына Высоцкой сравнили с Михалковым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок