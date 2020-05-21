Заведующую детским садиком в Санкт-Петербурге Веру Горбачеву не стали привлекать к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновница фиктивно устроила на работу брата. Его зарплату она потратила на нужды дошкольного учреждения и подарки сотрудникам.

По данным следствия, Вера Горбачева трудоустроила родственника исключительно «на бумаге». На протяжении двух лет она получала за него заработную плату. Сумма накопилась немаленькая — 212 тысяч рублей. Вот только тратила деньги заведующая вовсе не на себя. Известно, что большую часть суммы она выделила на нужды детсада, а около семи тысяч рублей были потрачены на подарки подчиненным.

Руководительница дошкольного образовательного учреждения предоставила в суд платежные документы, согласно которым она приобрела для детей большой интерактивный телевизор и карнавальные костюмы.

В итоге уголовное дело в отношении заведующей садиком было прекращено. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Адвокат чиновницы Наталья Скобкина утверждает, что ее подзащитная могла бы добиться полной реабилитации, если бы захотела потратить на это время.

«Не для кого ни секрет, что практически каждый детский сад собирает дополнительные денежные средства. Как правило, это происходит за счет родительских комитетов. Моя подзащитная нашла более лояльное финансирование этих нужд. В этом детском саду родители не собирают никаких денег», — сказала правозащитница.

Она добавила, что родственник Веры Горбачевой, на самом деле, не просто числился работником «на бумаге». Иногда мужчина действительно выполнял некие поручения.

«Он фактически выполнял работу дистанционно. Она привозила ему то сломанные стульчики, то еще что-то, он это ремонтировал. Он приходил в детсад и какой-то ремонт проводил», — утверждает адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в детском саду Петербурга рассказали о малыше с пистолетом.