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«Ему привиделось» — адвокат Жорин о своей причастности к возможному избиению экс-мужа Лолиты

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Ниса Мурзанаева
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По мнению правозащитника, у Дмитрия Иванова мог развиться «посттравматический синдром».

«Ему привиделось» — адвокат Жорин о своей причастности к возможному избиению экс-мужа Лолиты

Фото: Instagram @advokatzhorin

Бывший супруг Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов угодил в больницу с тяжелыми травмами. Некоторые считают, что экс-муж певицы попал в аварию, другие уверены — мужчина получил увечья в драке.

Дмитрий Иванов прокомментировал ситуацию сразу для нескольких СМИ. Журналисты утверждают — травмированный спортсмен «с трудом выговаривает слова». Однако в короткой беседе с 5-tv.ru мужчина заявил, что ему «немножко некогда» и у него «все в порядке».

Позже в сети и вовсе появилась информация о том, что Дмитрий Иванов прозрачно намекает — к происходящему может иметь отношение адвокат Сергей Жорин. Тренер по сквошу во время бракоразводного процесса с Лолитой постоянно скандалил с правозащитником.

«Анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца… Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но, тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку», — цитирует слова Дмитрия Иванова КР.RU.

Правозащитник в свою очередь недоумевает, каким образом он может быть причастен к возможному травмированию бывшего мужа Милявской. Сергей Жорин утверждает, что новость о госпитализации тренера по сквошу стала для него полной неожиданностью.

«Когда мне сообщили, что он госпитализирован в больнице, я искренне пожелал ему выздоровления. Я никому зла не желаю. Но какого было мое удивление, когда он начал прозрачно намекать, что я якобы могу быть причастен к нападению на него. Мне кажется, это попахивает каким-то пиаром. Я точно не могу быть причастен к каким-то противозаконным действия», — заявил адвокат.

По словам Сергея Жорина, у него есть несколько версий происходящего. По одной из них, сложившаяся ситуация — это выдумка от начала и до конца.

«Либо что-то было, он ударился головой, и ему привиделось, что я имею к этому какое-то отношение. Безусловно, я не имею к этому никакого отношения. Вот эти его посылы о том, что к этому каким-то образом могу быть причастен я — я это расцениваю как, может быть, какой-то посттравматический синдром», — сказал Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что 45-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов через несколько дней после развода рассказал о своей новой семье.

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