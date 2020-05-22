СК отозвал ходатайство об аресте полицейских в Боровичах, поймавших педофила

В четверг, 21 мая, жители Боровичей — это город в Новгородской области — отстояли трех полицейских. Их задержали по обвинению в избиении подозреваемого в педофилии. Люди вышли на народный сход к местному следственному комитету. Они требовали освободить оперативников.

К вечеру мера пресечения полицейским была изменена — правоохранителей отпустили. Дело о превышении должностных полномочий передано в Москву — по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Несколько часов назад жители Боровичей уже встречали полицейских. Подозреваемого в педофилии задержали еще год назад. Полицейские не отрицают, что применили тогда физическую силу, о чем был написан рапорт.