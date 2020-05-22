Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное в отношении полицейских, в Центральный аппарат в целях проведения наиболее полного и объективного расследования.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев, 5-tv.ru

В четверг, 21 мая, жители Боровичей — это город в Новгородской области — отстояли трех полицейских. Их задержали по обвинению в избиении подозреваемого в педофилии. Люди вышли на народный сход к местному следственному комитету. Они требовали освободить оперативников.

К вечеру мера пресечения полицейским была изменена — правоохранителей отпустили. Дело о превышении должностных полномочий передано в Москву — по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Несколько часов назад жители Боровичей уже встречали полицейских. Подозреваемого в педофилии задержали еще год назад. Полицейские не отрицают, что применили тогда физическую силу, о чем был написан рапорт.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
Десять моряков с подозрением на COVID-19 изолированы на борту теплохода в Ленобласти
3:24
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
2:38
СК отозвал ходатайство об аресте полицейских в Боровичах, поймавших педофила
2:17
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
1:56
Что можно и нельзя делать 22 мая в день поминовения Николы Вешнего

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Чего ждать земным знакам от ретроградной Венеры?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок