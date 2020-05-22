Джо Байден оказался в глубокой финансовой яме

Вероятный кандидат от демократов на грядущих выборах президента США Джо Байден — в глубокой финансовой яме.

И успешный сбор средств на его избирательную кампанию никак на это не повлиял. По данным CNN, в казне Демократической партии 100 миллионов долларов, а у республиканцев во главе с Дональдом Трампом — в два раза больше. Однако по популярности Байден пока еще лидирует, его поддерживают больше половины американцев.

Тем временем, стало известно, что в некоторых крупных штатах до сих пор толком не отлажена система дистанционного голосования, которую хотят ввести из-за ситуации с коронавирусом. Так, жителям Мэриленда по ошибке прислали по почте бюллетени, предназначенные для Южной Каролины. К слову, ранее Дональд Трамп высказался против выборов по удаленке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «счетчик смерти» Трампа установили в Нью-Йорке. Из-за катастрофической для США ситуации с коронавирусом рейтинг американского лидера рекордно упал.