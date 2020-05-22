Джо Байден оказался в глубокой финансовой яме
По данным местных СМИ, в казне Демократической партии 100 миллионов долларов, а у республиканцев — в два раза больше.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © ImagePressAgency/face to face, 5-tv.ru
Вероятный кандидат от демократов на грядущих выборах президента США Джо Байден — в глубокой финансовой яме.
И успешный сбор средств на его избирательную кампанию никак на это не повлиял. По данным CNN, в казне Демократической партии 100 миллионов долларов, а у республиканцев во главе с Дональдом Трампом — в два раза больше. Однако по популярности Байден пока еще лидирует, его поддерживают больше половины американцев.
Тем временем, стало известно, что в некоторых крупных штатах до сих пор толком не отлажена система дистанционного голосования, которую хотят ввести из-за ситуации с коронавирусом. Так, жителям Мэриленда по ошибке прислали по почте бюллетени, предназначенные для Южной Каролины. К слову, ранее Дональд Трамп высказался против выборов по удаленке.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «счетчик смерти» Трампа установили в Нью-Йорке. Из-за катастрофической для США ситуации с коронавирусом рейтинг американского лидера рекордно упал.
Читайте также
70%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?