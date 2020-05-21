«Счетчик смерти» Трампа установили в Нью-Йорке
Из-за катастрофической для США ситуации с коронавирусом рейтинг американского лидера рекордно упал.
Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum
Билборд под названием «Счетчик смерти» президента США Дональда Трампа установили на площади Тайм-Сквер в Нью-Йорке. Устройство отсчитывает количество жертв коронавируса в Америке, которых якобы можно было избежать, пишет France 24.
Два нью-йоркских эпидемиолога, на чьих исследованиях основаны данные счетчика, утверждают — около 60% жертв можно было избежать, если бы не некомпетентность американского лидера.
«Если бы он закрыл (границу — прим. ред.) на неделю раньше, умерло бы всего около 5,6 тысячи человек, а если бы на две недели раньше — счет шел бы на сотни», — заявил один из жителей Нью-Йорка.
Америка по-прежнему лидирует в мире по количеству инфицированных коронавирусом — там заражены более 1,5 миллиона человек. 93 тысячи СОVID-положительных людей скончались.
Из-за катастрофической для США ситуации с коронавирусом рейтинг Дональда Трампа рекордно упал. По результатам опроса, хозяин Белого Дома проиграл бы сейчас выборы. Его основного соперника — демократа Джо Байдена — поддерживают 51% опрошенных. А Трампа только 46.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров раскритиковал политику США на фоне пандемии COVID-19.
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