Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
Обвиняемый в убийстве аспирантки преподаватель сядет на скамью подсудимых не раньше июня.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Дата заседания назначена на полдень 9 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как уточняет 78.ru, процесс отложили, поскольку обвиняемого не могут доставить в суд из СИЗО-1 «Кресты», где введены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. А слушание уголовных дел по существу в формате видеоконференции не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Октябрьский районный суд, уже известил о переносе даты всех участников слушания.
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года. В рюкзаке бывшего преподавателя обнаружили человеческие останки. Позже в квартире историка нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В результате проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый полностью вменяем. В марте Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего преподавателя.
Ранее 5-tv.ru писал, что защита историка Соколова подала жалобу на решение суда о продлении ему ареста.
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