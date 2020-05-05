Лидер КНДР получил награду за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших» советских воинов.

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Фото, видео: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT/ТАСС

Тема:
Награды Победы

Лидера КНДР Ким Чен Ын наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.

«В соответствии с указом президента РФ, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью „75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов», — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Как отмечает URA.RU, российский посол в КНДР Александр Мацегора передал юбилейную медаль министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону. Дипломаты также провели краткую беседу, в ходе которой подтвердили взаимное намерение руководства своих стран продолжать развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.

По сведениям российского посольства, на территории Северной Кореи погребены примерно полторы тысячи советских военнослужащих. Их останки лежат в 11 братских и 345 отдельных могилах. В честь советских воинов в центре Пхеньяна установлен монумент Освобождения. Он расположен на сопке Моранбон и является одной из главных достопримечательностей столицы КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын появился на публике на фоне слухов о его смерти, возникших из-за 20 дней отсутствия на публике. Президент США Дональд Трамп после этого признался, что счастлив видеть северокорейского лидера «в добром здравии».

Тема:
Награды Победы
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