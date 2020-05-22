Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для для Саши Архипова

Подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Архипов из Тульской области.

На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Архипов из Тульской области. У него редчайшее генетическое заболевание — полная мышечная атрофия. Эта болезнь убивает умение ходить, сидеть, говорить, а затем и дышать.

В мире существует только одно лекарство, которое даст малышу шанс. Но стоит американский препарат очень дорого. 156 миллионов — сумма астрономическая.

Родителям удалось собрать 10%, а ваши отзывчивость и сочувствие сделали недосягаемую, казалось бы, цель — еще ближе. На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 874 тысячи 818 рублей!

Спасибо вам!