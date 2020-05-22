Сейчас пятеро несовершеннолетних детей, оставшиеся без матери, находятся в городской больнице.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Пятеро детей избитой до смерти сожителем петербурженки находятся в больнице. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной Александр Попейко. По его словам, органами опеки сейчас решается вопрос о передаче прав на воспитание малышей их ближайшему родственнику — дедушке. Подозреваемый в побоях, повлекших за собой смерть многодетной матери, задержан.

«Со среды семьей и этим вопросом занимались инспектор по делам несовершеннолетних и опека Невского района. Данная семья получила квартиру от государства. К сожалению, характеризовалась как не очень благополучная. Гражданский муж (погибшей — Прим. ред.) 1985 года рождения сейчас находится под стражей. Дети доставлены в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Самому младшему ребенку два годика. И в ближайшую неделю дети будут оставаться и наблюдаться в больнице. У детишек есть бабушка и дедушка, поэтому органами опеки рассматривается вопрос о передаче прав именно дедушке. Первого июня должны уже будут подготовить документы о смерти мамы», — рассказал Попейко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 42-летняя жительница Петербурга Лидия скончалась в Александровской больнице, куда она была госпитализирована с тяжелыми побоями. По данным следствия, 15 мая сожитель жестоко избил женщину, после чего она скончалась в больнице от полученных травм. Главное Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту смерти матери пятерых детей возбудило уголовное дело.

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