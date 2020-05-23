Названа предварительная причина пожара в больнице Зеленодольска, где погибли два человека
На место ЧП выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
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Фото, видео: МЧС России
Предварительной причиной пожара в сосудистом центре в больнице Зеленодольска в Татарстане называют короткое замыкание. В результате происшествия погибли два человека. По данным регионального Минздрава, пожар не связан с аппаратами ИВЛ.
Начальник отдела по работе со СМИ МЧС России по республике Татарстан Андрей Родыгин прокомментировал ситуацию.
«Поступило сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что в палате на первом этаже происходило горение на площади три квадратных метра», — сообщил представитель ведомства.
Во время пожара из здания горящей больницы были эвакуированы 88 человек. В настоящий момент спасатели ликвидировали открытое горение. Предварительно, в результате произошедшего два человека скончались, еще трое пострадали. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате возгорания аппарата ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли шесть человек. Пожар в реанимационном отделении случился 12 мая. Пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров.
Позже было установлено, что возгорание случилось в аппаратах ИВЛ. После этой трагедии и аналогичного пожара в Москве СКР начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ марки «Авента». Росздравнадзор приостановил обращение оборудования данного типа.
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