Названа предварительная причина пожара в больнице Зеленодольска, где погибли два человека

Предварительной причиной пожара в сосудистом центре в больнице Зеленодольска в Татарстане называют короткое замыкание. В результате происшествия погибли два человека. По данным регионального Минздрава, пожар не связан с аппаратами ИВЛ.

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС России по республике Татарстан Андрей Родыгин прокомментировал ситуацию.

«Поступило сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что в палате на первом этаже происходило горение на площади три квадратных метра», — сообщил представитель ведомства.

Во время пожара из здания горящей больницы были эвакуированы 88 человек. В настоящий момент спасатели ликвидировали открытое горение. Предварительно, в результате произошедшего два человека скончались, еще трое пострадали. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате возгорания аппарата ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли шесть человек. Пожар в реанимационном отделении случился 12 мая. Пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров.

Позже было установлено, что возгорание случилось в аппаратах ИВЛ. После этой трагедии и аналогичного пожара в Москве СКР начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ марки «Авента». Росздравнадзор приостановил обращение оборудования данного типа.