«Дональд, ты больной»: В США телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире

Мика Бжезински отметила, что считает президента Соединенных Штатов «злобным и отвратительным».

Фото, видео: www.globallookpress.com © Yuri Gripas

Телеведущая MSNBC Мика Бжезински во время прямого эфира обратилась к президенту США Дональду Трампу. Журналистка назвала его «больным».

Мику Бжезински возмутили слова лидера Соединенных Штатов о количестве зараженных коронавирусом в стране. По ее словам, Дональд Трамп не способен справиться с возникшей гигантской гуманитарной катастрофой и продолжает усугублять ситуацию.

Телеведущая подчеркнула, что президент США переводит стрелки на других и пишет в Twitter различную «чушь». В частности, про ее мужа Джо Скарборо — бывшего члена палаты представителей, который критикует лидера страны.

Дональд Трамп на прошлой неделе выложил твит, где возмутился, что против супруга Мики Бжезински до сих пор не возбудили дело по факту инцидента во Флориде в 2001 году. Тогда в приемной Джо Скарборо обнаружили мертвой стажерку, скончавшуюся от проблем с сердцем. Смерть девушки показалась Трампу подозрительной.

«Когда уже возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!» — написал президент США 12 мая.

Twitter @realDonaldTrump

Мика Бжезински в своем обращении в эфире отметила, что «это слова больного человека». Телеведущая отметила, что считает лидера США «злобным и отвратительным».

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и ее мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду, и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии, и, что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», — цитирует Мику Бжезински РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «счетчик смерти» Трампа установили в Нью-Йорке.

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