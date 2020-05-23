Видео: Деревянная церковь сгорела дотла в Подмосковье

Недействующая деревянная церковь сгорела дотла в подмосковной деревне Взглядьево в Сергиевом Посаде. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе МЧС по Московской области, инцидент произошел утром 23 мая.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили открытое горение здания храма на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар спустя час. В ликвидации возгорания были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего предстоит выяснить дознавателям. В МЧС добавили, что сгоревшая церковь не входила в перечень объектов культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при пожаре в больнице Зеленодольска возросло до трех.