Чего ждать воздушным знакам от ретроградной Венеры?

Период с 13 мая по 25 июня проходит под влиянием ретроградной Венеры. В целом на протяжении этого отрезка времени люди будут ощущать некое эмоциональное томление, от которого сложно будет избавиться.

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, чего в этот период следует ждать знакам зодиака стихии Воздуха.

Ретроградная Венера совершает петлю в Близнецах. Именно на представителей этого знака влияние этой планеты будет наиболее сильным. Возможны повторные любовные связи, возврат к бывшим отношениям. При этом завязывание новых отношений не рекомендуется.

Сильное и положительное влияние ретроградная Венера окажет на Весы. Они смогут помириться с теми, с кем ранее плохо разошлись. Появится возможность разрешить давние конфликты, восстановить нужные связи. Также это время подарит им особую чувствительность к красоте, эстетике, тягу к искусству.

Позитивные события ждут и Водолеев. Речь идет опять же о возможном восстановлении прежних отношений, превращение любви в дружбу и наоборот, а также творческое вдохновение.

Ранее астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, как ретроградная Венера влияет на огненные, земные, а также водные знаки зодиака.