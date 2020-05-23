Чего ждать воздушным знакам от ретроградной Венеры?
Уникальное астрономическое явление продлится до 25 июня, в течение которого для Близнецов, Весов и Водолеев возможен возврат в прошлое в хорошем смысле.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA, 5-tv.ru
Период с 13 мая по 25 июня проходит под влиянием ретроградной Венеры. В целом на протяжении этого отрезка времени люди будут ощущать некое эмоциональное томление, от которого сложно будет избавиться.
Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, чего в этот период следует ждать знакам зодиака стихии Воздуха.
Ретроградная Венера совершает петлю в Близнецах. Именно на представителей этого знака влияние этой планеты будет наиболее сильным. Возможны повторные любовные связи, возврат к бывшим отношениям. При этом завязывание новых отношений не рекомендуется.
Сильное и положительное влияние ретроградная Венера окажет на Весы. Они смогут помириться с теми, с кем ранее плохо разошлись. Появится возможность разрешить давние конфликты, восстановить нужные связи. Также это время подарит им особую чувствительность к красоте, эстетике, тягу к искусству.
Позитивные события ждут и Водолеев. Речь идет опять же о возможном восстановлении прежних отношений, превращение любви в дружбу и наоборот, а также творческое вдохновение.
Ранее астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, как ретроградная Венера влияет на огненные, земные, а также водные знаки зодиака.
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