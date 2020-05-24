Сказ о том, как Байден и Порошенко на миллиард договорились и причем тут Зеленский
Кому выгодно именно сейчас обнародовать записи их разговора, читайте в материале программы «Главное».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Maksym Polishchuk, 5-tv.ru
На Украине новый скандал, и что удивительно не коронавирусный. На этой неделе мир наконец-то увидел и услышал документальное подтверждение коррумпированности бывшего президента Порошенко.
Что тут удивительного, спросите вы? Мы узнали кто именно и за что заплатил Порошенко миллиард долларов — это Джо Байден и вся обамовская рать. Именно во столько они тогда оценили генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Какое Вашингтону дело до прокурора независимой страны, снова спросите вы? И будете правы. Вашингтону никакого. А вот Байдену… Ведь Шокин копал под его сына, который работал в Киеве в нефтегазовой компании. И видимо нашел доказательства того, как деньги американских налогоплательщиков через украинский бюджет утекают прямо в карманы Байденов. И вроде как это был секрет Полишинеля… Но!
Почему пленки появились только сейчас? Кому это выгодно? Откуда их достали? И причем тут Зеленский? Артур Ломидзе расскажет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве.
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