Украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве — видео
Протестующие выступали против капитулянтской политики в Донбассе, обклеили забор баннерами, пожгли файеры и стали расходиться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook /Солідарна Молодь
Около тысячи представителей и сторонников националистических партий и движений Украины пришли в воскресенье к зданию в центре Киева, где находится квартира президента страны Владимира Зеленского. Свою акцию протестующие назвали «Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш».
Как сообщает Интерфакс-Украина, люди с националистической символикой и флагами требовали прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики» в Донбассе, а также увольнения и наказания руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Участники акции обклеили забор вокруг здания листовками и баннерами со своими требованиями, зажгли файеры под гимн Украины, после чего объявили митинг законченным и стали расходиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении украинских радикалов на офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в центре Киева, при котором пострадал охранник оппозиционера.
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