Фото: трехлетняя девочка пропала под Псковом

Трехлетняя девочка пропала вечером 23 мая в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. По данному факту организована проверка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В Instagram-аккаунте Псковского агентства новостей опубликовано фото пропавшей. В настоящий момент следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения ребенка.

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По данным следствия, малышка на момент исчезновения была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетнего мальчика, пропавшего в Кировской области, нашли живым. Ребенок двое суток провел в лесу.