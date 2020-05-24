«Самое милое фото за день»: Стеша Маликова показала «трех пупсиков»
Дочь народного артиста снялась в обнимку с любимыми собачками британской королевы.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дизайнер, модель и певица Стеша Маликова дала подписчикам в Instagram двойную порцию умиления. 20-летняя дочь певца и композитора сфотографировалась в обнимку с двумя щенками вельш-корги. Эту породу собак не случайно обожает королева Великобритании Елизавета II. Продолговатые в теле ушастики способны растопить сердце любого.
«Гарантирую, что это будет самое милое, что вы увидите за сегодняшний день», — написала Маликова.
Стеша не ошиблась. Девушка знает толк в фотосессиях из разряда «ми-ми-ми». Она воспитала несколько собак небольших пород, с которыми не раз снималась для микроблога и обложек журналов. Однажды ее запечатлели с тремя щенками самоеда. Но корги затмили всех.
В комментариях наследница народного артиста уточнила, что щенки не ее. Об этом она написала с грустными смайликами. Маликова явно прониклась любовью к собачкам. Подписчики посоветовали ей завести хотя бы одного корги. На фото видно, что два пушистика подарили ей мгновение радости. Стеша светится от наслаждения и выглядит столь же мило, как и ее маленькие друзья.
«Лапочка-девочка с двумя лапочками»;
«Какие хорошенькие щеночки! Бусики!»
«Три пупсика», — прокомментировали фото подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Стеша Маликова провела урок астрономии с двухлетним братом.
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