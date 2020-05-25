🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 мая, растущая Луна находится в знаке Рака. В этот день астрологи рекомендуют осторожнее относиться к кредитованию и даче денег взаймы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 мая, растущая Луна в созвездии Рака повышает эмоциональную чувствительность. В этом время астрологи советуют более тактично и внимательно относиться к близким людям. С особенной осторожностью нужно подходить к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется долго ждать их возврата.
♈ Овен
Ваше главное слово сегодня — самоотверженность. Выйдите за пределы эго и изучите вашу роль в коллективе. Используйте свое время и ресурсы для высшего блага, не привязываясь к результату. Знайте, что есть высшая сила, которая присматривает за вами даже в самый трудный час.
Космический совет: поделитесь теплом с другими.
♉ Телец
Жизнь — это не игра в шарады. Вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали. В противном случае вы укореняетесь в печальных мыслях. Вам свойственно расценивать сценарий вашей жизни как трагедию. Не забывайте, что на фоне предопределенности всегда существует свобода воли.
Космический совет: возьмите на себя ответственность за свою судьбу, а не разыгрывайте роль жертвы.
♊ Близнецы
Пора пересмотреть свои отношения с самим собой. Могут возникнуть проблемы с самооценкой. Это напомнит вам, что нужно проделать какую-то внутреннюю работу. Поможет визуализация. С каждым выдохом высвобождайте энергию страха и беспокойства, которая мешает вам идти за тем, что вы хотите. Заменяйте ее силой и любовью.
Космический совет: у вас есть сила.
♋ Рак
Часто мы полагаемся на то, что находится вне нас, чтобы заполучить радость, счастье и удовлетворение. Это неверно: только мы можем принести эту энергию в нашу жизнь. Сосредоточьтесь на внутренней целостности. Это ключ к трансформации вашей реальности.
Космический совет: проведите внутреннюю работу над собой.
♌ Лев
Хотя бы на мгновение освободите себя от старого сценария и почувствуйте дух новой игры. Думайте о мире как о месте, где вы позволяете себе веселиться, творить и совершаться. Все, что вы делаете, становится продолжением вас и вашим приношением божественному. В процессе путешествие покажется вам интереснее, чем пункт назначения.
Космический совет: ощутите дух новой игры.
♍ Дева
Вы намереваетесь измениться, но ваши действия не соответствуют заданному намерению. Почему-то вы сопротивляетесь трансформации. Сегодня хорошее время, чтобы успокоиться и найти ответы на все волнующие вопросы. Ваш дух с вами и в каждый момент побуждает вас перейти на новый уровень. Возрождение дается мужественным.
Космический совет: примите изменения с распростертыми объятиями.
♎ Весы
Не бойтесь потерпеть неудачу. Неудача — это еще одна ступенька к величию. Позвольте себе исследовать неизвестные территории. Не обязательно иметь для этого четкий план. Сделайте первый шаг, и Вселенная совершит гигантский скачок навстречу.
Космический совет: сделай первый шаг.
♏ Скорпион
Возродите интерес к жизни. Вы можете изолировать себя в своем мире, но не нужно изолировать красоту, искусство и креативность. Найдите новые способы проникнуть в поток творческого сознания и дайте себе разрешение попробовать что-то новое. Выразите свое внутреннее Я.
Космический совет: пробудите в себе интерес к жизни.
♐ Стрелец
Мир приложит все усилия, чтобы навязать вам свои правила. Но вы обладаете свободой выбирать, что вам нравится, а что нет. Имейте это в виду, когда на вас давят суждения других. Сегодня будьте собой. Пока вы ведете жизнь добросовестно, вы никому не обязаны объяснять собственный выбор.
Космический совет: покажите свое подлинное Я.
♑ Козерог
Вы не несете ответственности за благополучие всех людей в вашей жизни. Прекратите носить это бремя. Убеждая себя в недостаточных действиях, вы самоистощаетесь. Установите границы и баланс между собой и другими. Научитесь тратить время на себя.
Космический совет: отпустите вину.
♒ Водолей
Пробиться к вершине — лишь первый шаг. Оставаться там сезон за сезоном — вот задача. Два слова: терпение и настойчивость. Помните: вы только начали. В споре между качеством и количеством выбирайте первое. Вы заслужили право сказать «нет», сознательно присоединяясь к тем, кто вдохновляет вас на лучшее.
Космический совет: терпение и настойчивость — вот ваш девиз.
♊ Рыбы
Вы обладаете врожденной способностью выходить за пределы физической реальности. Используйте это как способ пополнить свои творческие резервы, найти идеи, чтобы добавить вашему проекту креативности. Это время усиления вашей связи с божественным началом.
Космический совет: загляните за грань физической реальности, чтобы пополнить творческие резервы.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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