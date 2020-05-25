🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 мая, растущая Луна в созвездии Рака повышает эмоциональную чувствительность. В этом время астрологи советуют более тактично и внимательно относиться к близким людям. С особенной осторожностью нужно подходить к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется долго ждать их возврата.

♈ Овен

Ваше главное слово сегодня — самоотверженность. Выйдите за пределы эго и изучите вашу роль в коллективе. Используйте свое время и ресурсы для высшего блага, не привязываясь к результату. Знайте, что есть высшая сила, которая присматривает за вами даже в самый трудный час.

Космический совет: поделитесь теплом с другими.

♉ Телец

Жизнь — это не игра в шарады. Вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали. В противном случае вы укореняетесь в печальных мыслях. Вам свойственно расценивать сценарий вашей жизни как трагедию. Не забывайте, что на фоне предопределенности всегда существует свобода воли.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за свою судьбу, а не разыгрывайте роль жертвы.

♊ Близнецы

Пора пересмотреть свои отношения с самим собой. Могут возникнуть проблемы с самооценкой. Это напомнит вам, что нужно проделать какую-то внутреннюю работу. Поможет визуализация. С каждым выдохом высвобождайте энергию страха и беспокойства, которая мешает вам идти за тем, что вы хотите. Заменяйте ее силой и любовью.

Космический совет: у вас есть сила.

♋ Рак

Часто мы полагаемся на то, что находится вне нас, чтобы заполучить радость, счастье и удовлетворение. Это неверно: только мы можем принести эту энергию в нашу жизнь. Сосредоточьтесь на внутренней целостности. Это ключ к трансформации вашей реальности.

Космический совет: проведите внутреннюю работу над собой.